專案輸入雛禽、受精蛋 陳吉仲：避免無雞可用

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農委會主委陳吉仲11日在立法院表示，現在全世界禽流感非常嚴重，但台灣的雛禽和受精蛋都是從國外進口，若沒有進口，養雞產業根本沒有雞可使用。農委會透過專案處理，讓雛禽能給養雞、蛋雞產業使用，確保防疫及糧食安全無虞。中央社記者張皓安攝 111年4月11日

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（中央社記者郭建伸台北11日電）國際禽流感嚴峻，農委會決定專案輸入雛禽與受精蛋。農委會主委陳吉仲今天表示，台灣的雛禽和受精蛋都是從國外進口，若沒有進口，養雞產業將無雞可使用，農委會會確保防疫與糧食供應無虞。

俄烏戰爭牽動全球糧價，加上美國本土禽流感疫情擴散，台灣白肉雞進口量持續減少。農委會動植物防疫檢疫局日前透過新聞稿說明，決定在兼顧檢疫風險及產業需求的前提下，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，以解燃眉之急。

陳吉仲今天列席立法院經濟委員會，會前受訪表示，雛禽和雞肉能進來的國家只有加拿大、美國、法國，現在全世界禽流感非常嚴重，但台灣的雛禽和受精蛋都是從國外進口，若沒有進來，養雞產業根本沒有雞可使用。

陳吉仲表示，農委會透過專案處理，讓雛禽能給養雞、蛋雞產業使用，確保防疫及糧食安全無虞的方式，而這也是經過學者專家會議討論。

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民進黨立委邱議瑩質詢，農委會專案進口雛禽與受精蛋，如何確保進口時防疫無虞。陳吉仲表示，感染禽流感的蛋孵不出雞，因此剛孵出來的雛雞就上飛機絕對安全健康，防疫流程上一定可執行到位。

邱議瑩追問，未來台灣雞肉及進口冷凍雞肉供應量是否可能短缺。陳吉仲表示，農委會每週都開糧食安全會議，目前已經春天，美國的禽流感若不再蔓延，雞肉進口供應會維持在穩定水準。（編輯：謝佳珍）1110411