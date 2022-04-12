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彰化醫療人員確診 王惠美：門診暫停員工採檢

2022/4/12 21:16（4/12 21:31 更新）
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彰化縣12日傳出某醫院醫療相關從業人員確診COVID-19，彰化縣長王惠美（左）說，衛生局第一時間掌握，全面清消、醫院門診暫停，醫護人員及員工全面採檢，住院者及相關人員只出不進。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月12日
彰化縣12日傳出某醫院醫療相關從業人員確診COVID-19，彰化縣長王惠美（左）說，衛生局第一時間掌握，全面清消、醫院門診暫停，醫護人員及員工全面採檢，住院者及相關人員只出不進。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月12日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化今天傳有醫療從業人員確診，彰化縣長王惠美說，衛生局第一時間掌握及清消、門診暫停，醫護人員及員工全面採檢，住院者及相關人員只出不進，洗腎、急診每天採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化縣政府下午召開防疫說明記者會，由王惠美、衛生局長葉彥伯說明今天縣內新增2例，其中1例尚未列案號，個案涉及跨縣市休閒運動，由於是新增案例，非居家隔離確診，因此直播記者會向鄉親說明。

而今天傳出某醫院醫療相關從業人員確診，王惠美表示，衛生局第一時間掌握，全面清消、醫院門診暫停，住院者與相關人員只出不進，洗腎與急診部門每天採檢並清消，維持服務量能，也請地區醫院加速、全面採檢醫護人員及員工，待採檢、清消、疫調告一段落，明天向鄉親說明。

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至於今天公布新增的2例個案，葉彥伯表示，個案平時常去高爾夫球練習場、球場，已聯絡球友採檢，推估感染源可能是高爾夫球場及球友圈，昨天快篩陽性，到醫院PCR採檢，Ct值24.86，接觸對象單純，與父母、小孩同住，同住家人經採檢皆為陰性，持續進行相關匡列。

葉彥伯指出，另一確診個案是上班族，彰化縣足跡單純，10日喉嚨痛、昨天深夜採檢呈陽性，Ct值18，傳染力強，感謝基層醫師很有警覺，第一時間一併採檢個案及陪同女友，女友呈陰性，個案全家匡列採檢，推估可能從北部旅遊熱區遭感染，目前仍在疫調。（編輯：郭諭儒）1110412

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