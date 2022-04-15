教育部發函各級學校 鼓勵下載社交距離APP

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（中央社記者陳至中台北15日電）COVID-19本土案例增加，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾下載「台灣社交距離APP」強化科技疫調。教育部近日也發函各級學校，鼓勵師生下載社交距離APP。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心認為如果全台超過一半民眾都隨時使用「台灣社交距離APP」，就能在個案染疫第一時間，通知可能接觸者採檢，進而取代實聯制。

指揮中心指揮官陳時中近日在各個公開場合，不斷呼籲民眾下載APP，甚至要求媒體參與記者會前都要先下載好。他認為「實聯制」的追蹤較耗時，APP可以提高防疫效率，形成防護網。

教育部12日宣布新的停課標準後，在13日發給大專、14日發給中小學的函文中，都鼓勵下載社交距離APP。其中要求大專如果要辦理教學課程以外活動，例如表演、畢業旅行，都應鼓勵活動參與者及工作人員下載APP，並完成3劑COVID-19疫苗接種。

另外，中小學停課標準原本是1校有2班師生確診，全校停課。12日宣布的新標準，改為有1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課，遭外界質疑較寬鬆，部分縣市並表態未打疫苗的國小、幼兒園，仍維持原來的停課標準。

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教育部在14日發給中小學的函文中提到，學校如果考量校區、規模大小等因素，如果要採取有別於中央停課標準的作法，應與教育部「暫停實體課程實施應變小組」協商，藉此兼顧校園安全，並保障學生受教權益。

大專校院的課程由教授主導，沒有全國統一的課綱，上課較為彈性。教育部的函文也重申，大專在暫停實體課程期間，可採1學分18小時彈性修課，縮短上課週數，以線上課程或於週間補課等方式辦理，但仍應兼顧教學品質及學習效果。（編輯：陳政偉）1110415