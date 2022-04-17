校園無線網路漫遊服務 提供學生全天候線上學習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北17日電）教育部委託東華大學維運「台灣學術網路無線網路漫遊交換中心」，目前已有537個學術研究機構、學校單位加入，全天候提供學生使用無線網路線上學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供台灣學術網路使用者，在全國各地可跨縣市、跨學校漫遊連通，互享便捷的無線網路資源，教育部委託東華大學維運「台灣學術網路無線網路漫遊交換中心」，全天候提供無線網路漫遊服務。

根據教育部資料顯示，截至民國110年底，國內已建置連線單位共291間，包含大專院校45間、高中職216間，以及縣網中心、其他政府機關等共30間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部提到，目前全國各學術研究機構、縣市教育網路中心及國中小、大專院校、高中職等，已加入學術網路達537間；去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，各校實施居家學習，透過漫遊中心使用無線網路漫遊交換機制連線人數共5萬6752人，平均每個月4729人連線。

漫遊中心也與APAN（亞太先進網路）中心簽署無線網路漫遊服務交換機制協定備忘錄，目前範圍涵蓋亞洲、澳洲、歐洲、美洲、非洲等109國，除了在台灣可享受跨校無線網路漫遊，於國外也可不受阻礙地享有相關服務。（編輯：張雅淨）1110417