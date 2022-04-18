肝腫瘤如爆米花不斷復發 患者挺過20年抗癌路

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台中市澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中（圖）18日表示，一名75歲的肝癌患者，20年來不斷面對如爆米花一樣不斷復發的肝腫瘤，前後總共做了5次放射治療和7次栓塞治療；從為人父到升格為祖父，是最堅強抗癌病人。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中今天表示，一名75歲的肝癌患者，20年來不斷面對如爆米花一樣不斷復發的肝腫瘤，從為人父到升格為祖父，是最堅強抗癌病人。

澄清醫院中港院區在新聞稿中指出，患者於20年前發現罹患肝癌後，立刻手術切除部分肝葉，以為就此相安無事，沒想到3年後又發現1顆肝腫瘤，以放射治療精準撲殺後，5年後再度復發，治療後沒隔幾年又復發，前後總共做了5次放射治療和7次栓塞治療。

面對肝腫瘤不斷復發，許維中表示，病人在治療時，總是樂觀說「我是肝癌的死對頭，它要我的命，我也要癌細胞的命！」

許維中認為，肝癌有時候的確很難纏，因病患個人體質而異，有時容易復發。像這名病人20年來不斷的復發，宛如「爆米花」似的，沒幾年就爆一次，或單顆或幾顆，難以預料，目前的做法是一看到癌蹤跡就立刻追殺。但是病人的肝臟有可能因為長期殺癌，而損及肝功能，最後可能因肝衰竭而無法繼續接受治療，甚至結束生命。

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對肝癌一再復發的病人，許維中強調，最重要是在不同的治療方式中，儘量保護病人的肝臟機能，降低對肝臟的損傷，這樣量身打造的消滅腫瘤才有意義。以往病人多次重複進行栓塞治療，病人的肝功能可能會變差。因此，使用電燒或放射治療精準針對腫瘤的特定範圍進行撲殺，可以有效保護正常肝臟的機能。

許維中提醒，這名病人每次肝癌復發，腫瘤指數（胎兒蛋白）幾乎都沒有異常，約有30%到40%的肝癌病人不會表現在腫瘤指數上，要配合影像檢查才看得出來已罹患肝癌。由於這名病人從年輕時就有B型肝炎，原本就是罹患肝癌的高風險群，應定期前往醫院接受追蹤檢查。（編輯：黃世雅）1110418