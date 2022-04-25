匡列後時間差 教部請大學先發送配合居隔通知單

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天表示，針對學校已匡列為密切接觸者並報衛生單位，但還沒開出居隔單前的「時間差」，學校應先發送「須先行配合居家隔離通知單」給學生，避免學生四處移動。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部日前公告校園暫停實體課程實施標準。由於疫情延燒至校園且出現不少爭議，教育部長潘文忠日前在立法院教育及文化委員會備詢時表示，將召集大學「防疫長」討論。

教育部今天晚間透過文字告訴中央社記者，教育部下午邀集全國大專校院的防疫長，說明暫停實體課程實施標準的注意事項，並針對後續學校協助疫調與匡列密切接觸者、隔離及檢疫宿舍整備與安置、師生協助措施等議題進行座談與交流。

關於學校協助進行疫調，教育部指出，針對「學校已匡列為密切接觸者並報送衛生單位，但衛生單位還沒開出居隔單前」的時間差，學校應先發送「須先行配合居家隔離通知單」給學生，提醒學生先返家預備隔離，避免四處移動。

教育部預擬「須先行配合居家隔離通知單」範本（草案）供各校參考，後續會再滾動修正相關防疫指引。（編輯：管中維）1110425