疫情下學生虛擬出國夯 台捷學校搭線上交流橋梁

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）疫情限制出國交流，許多學校努力替學生開拓「虛擬出國」經驗。宜蘭慧燈中學今天在一位捷克籍教師牽線下，與一所捷克高中舉行線上對談，捷克駐台代表處也派員與會致詞，期盼台捷未來有更多類似學術交流。

宜蘭慧燈中學國際交流中心主任張筱屏接受中央社記者訪問時表示，在捷克籍教師瓦尼克（Lukas Vanek）牽線下，該校一群國中部學生今天與捷克一所商業高中Business Academy and Hotel School Trebic舉行線上交流，學生已因疫情兩年多無法出國，難得有與外國學生直接對談機會，都深感大開眼界。

張筱屏表示，台灣、捷克學生今天交流主題是彼此的「學校生活」，聽到捷克高中生下午2時就下課，台灣學生都瞠目結舌，羨慕得不得了。

會中一位台灣男同學分享，他平均週末花在學習的時間大約至少7小時，捷克女學生聽到也立刻咋舌說，「我可能還是比較喜歡捷克的學校生活」，不過她隨後表示，若有機會仍願意來挑戰看看台灣的教育模式。

疫情雖使實體國際學術交流喊卡，張筱屏認為反開拓另類轉型契機。她表示，過去學校每年都會帶學生出國參訪，疫情下停辦實體交流，卻也有意外收穫，因為實體國際學術交流旅費昂貴，許多學生負擔不起，可能總是只有家境較好的學生報名，改為線上交流後，任何學生只要有心，通過基本語言測試門檻，都能報名參加。

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談到台灣學生與西方學生差異，張筱屏認為，台灣學生學英文較重視讀寫，口語溝通能力通常較弱，也比較害羞，透過線上直接與外國學生互動，可以讓台灣學生更勇於表達，很多學生因此開啟對世界的好奇心和興趣，「對話也開啟外國學術界對台灣的興趣，例如捷克學校師生都表達，期盼疫情結束後能來台訪問」。

張筱屏表示，綜觀與紐西蘭、日本、捷克等多國交流經驗，她認為台灣和亞洲學校的課表或學校生活較接近，歐洲則學風自由，重視校外教學，不侷限在教室課堂內學習，這點相當值得台灣借鏡。（編輯：林興盟）1110426