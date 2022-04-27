北市盼校園以篩代隔 潘文忠：與指揮中心會商

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（中央社記者陳至中台北27日電）近期COVID-19本土案例增加，台北市提出校園「以篩代隔」。教育部長潘文忠今天說，5到11歲疫苗5月2日就會開打，未施打者是否能以快篩處理，將與疫情指揮中心密切會商。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「5到11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」。潘文忠接受媒體聯訪時被問及，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，台北市希望在校園推動「以篩代隔」，教育部是否能接受。

潘文忠表示，現行停課措施採精準、合宜的原則，避免受疫情的影響「無限擴大」，目前全國雖有1200多個學校停課，但多數是個別班級，教育機關在阻斷疫情的原則下，兼顧學生的受教權、家長照顧孩子的需求。

至於快篩部分，潘文忠說，中央流行疫情指揮中心已徵集、規劃相關篩劑，基本上還是希望優先提供給疑似確診、密切接觸者。教育部會持續地跟指揮中心會商，因應疫情的發展做適切的處理。

媒體追問「以篩代隔」是否是校園選項？潘文忠強調，5月2日起，5到11歲學童就會開始施打疫苗，至於未施打疫苗者能否用快篩來處理，將與指揮中心密切合作會商。

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另外，中國國民黨籍立委林奕華問及，確診者無法參與大型考試、甄選都有配套補救措施，唯獨參與醫學系、牙醫系、中醫系甄試的考生，目前沒有配套，導致學生擔心自己確診的壓力，高過準備考試的壓力。

潘文忠表示，醫、牙、中醫校系競爭激烈，疫情發生後，相關校系認為書面審查不足篩選考生，申請入學第2階段的甄試仍有必要。今年疫情和過往不同，教育部正和校系研議，會兼顧升學權益。（編輯：陳政偉）1110427