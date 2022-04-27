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北市逾萬人解隔離 黃珊珊：快篩劑下午陸續發送

2022/4/27 13:59（4/27 15:02 更新）
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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接觸者居家隔離3+4方案上路，台北市副市長黃珊珊27日受訪表示，今天會有1萬多人解除隔離，尚未收到快篩劑的民眾可以通知關懷中心由親屬代領，或是等物流下午開始陸續發送至隔離處所。中央社記者陳昱婷攝 111年4月27日
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接觸者居家隔離3+4方案上路，台北市副市長黃珊珊27日受訪表示，今天會有1萬多人解除隔離，尚未收到快篩劑的民眾可以通知關懷中心由親屬代領，或是等物流下午開始陸續發送至隔離處所。中央社記者陳昱婷攝 111年4月27日
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）居家隔離「3+4」方案上路，台北市副市長黃珊珊表示，今天會有1萬多人解除隔離，尚未收到快篩劑的民眾可以通知關懷中心由親屬代領，或是等物流下午開始陸續發送至隔離處所。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接觸者居家隔離3+4方案上路，台北市衛生局統計，預計1萬8625人在今天解除隔離，不過許多民眾反映，遭匡列隔離至今仍未收到關懷包與快篩劑，甚至到了要解隔還拿不到居家隔離通知書。

黃珊珊中午赴台北市議會新黨黨團報告市府重大政策及優先法議案後接受媒體聯訪，對於如何領取快篩劑表示，適用居家隔離舊制、剛好在今天隔離期滿的民眾，在剛被匡列進行PCR採檢時就已經給了快篩劑，這部分沒有問題。

黃珊珊指出，適用3+4方案、沒做過PCR的民眾，大約有1萬多人還沒拿到快篩劑，早上已經有些民眾通知關懷中心，由親屬代領，其餘會在下午由物流陸續發送至隔離處所。

黃珊珊表示，物流送出去後可能要等1到2天才會收到，市府會盡快處理，但請民眾給同仁多一點時間，一天有1萬多人要解隔非常嚴峻，所有同仁都累壞了。

至於到了要解隔還沒居隔書的民眾，黃珊珊強調，一定會補發居隔書到民眾手上，但沒有被衛生單位通知匡列的人，就不是居家隔離者，不會被放到接觸者健康追蹤管理系統（TRACE），這些人可能是自己覺得有疑慮便自主隔離，所以無法申請防疫補償。若不確定可以打電話到關懷中心確認有沒有資料。（編輯：方沛清）1110427

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