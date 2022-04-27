網傳防疫志願者加LINE 內政部：疑涉詐騙勿點擊
2022/4/27 15:23
（中央社記者陳俊華台北27日電）網路流傳「疫情防疫志願者，請添加LINE配合疫情防疫工作」簡訊，內政部次長陳宗彥今天說，經刑事局查證，這個LINE連結是境外IP，疑涉誘騙民眾加LINE連結後實施詐騙，將依法偵辦。
內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥透過新聞稿指出，經刑事局清查165反詐騙平台，目前沒有相關報案、被害紀錄，但這個簡訊內容，已有民眾通報「台灣事實查核中心」為假冒訊息，警察機關將持續追查消息來源，依法偵辦。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
陳宗彥說，提醒民眾防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿點擊不明簡訊內容的網路連結，避免受騙，並請不要轉傳散播，以免觸法。
陳宗彥表示，民眾如有任何疑問，可到衛生福利部疾病管制署官網查詢，或撥打165反詐騙諮詢專線，尋求協助。（編輯：黃國倫）1110427
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。