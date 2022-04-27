7月不禁用保麗龍杯？環署：由地方政府提報實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）環保署預計明天公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，原訂7月起禁用保麗龍杯的文字卻悄悄刪除。環保署解釋，改為所有塑膠杯由地方政府視情形，在113年底前提報實施。

行政院環境保護署預計明天公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少新台幣5元價差。

環保署官員今天接受媒體聯訪時表示，前述列管家數總計約5萬多家，另外統計109年全台一次性塑膠飲料杯使用量約22億個；此次與過去規定有不同的嘗試，朝鼓勵自備飲料杯、而不只是限制。

環保署自去年12月提出草案，但在明天即將公布的內容中，卻少了「7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯」的原訂條文。

環保署表示，由於在研商的過程中，業者反應從公告到實施期程太短，會有轉型上的困難，因此經協調後，決定比照之前限用免洗餐具的模式，先由各地方政府收集轄內業者情況，最遲在113年12月31日前提報實施限用一次性塑膠飲料杯（含保麗龍杯）。

環保署說，目前已知台北市相當積極，希望能盡速實施限塑；台中、台南也已經有禁用保麗龍杯的規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署解釋，由於聯合國環境大會預計將在113年推動具有法律約束力的減塑協議，因此將期限訂在113年底；環保署強調，這是一個新的體例，如果能夠成功，希望未來能夠複製到其他減量工作上，特別是線性經濟轉型成為循環經濟的服務，如網購包裝等。

至於未來是否會擴大實施對象，如草案研商會曾討論過的複合式餐飲業者、早餐店等。環保署表示，會一步一步來，希望採循序漸進的方式，塑膠的製品就是要慢慢減少，當民眾環保的觀念變成日常習慣，推動就會更順利。（編輯：陳政偉）1110427