原住民大學就學率低 教育部：經濟為主因

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（中央社記者張雄風台北28日電）109學年度原住民族大專校院學生粗在學率較一般生落差達31個百分點。教育部、原民會表示，主因可能包含經濟、生活適應等，已開放校內、暑期打工，並有生活輔導等因應措施。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主委、教育部次長及衛生福利部，針對原住民族語言推動及籌設原住民族博物館等業務報告並備詢。

根據教育部書面報告，大專校院原住民學生109學年度粗在學率約57.6%，與一般生89%差距31.4個百分點。

國民黨立委李德維質詢時提到，若根據教育部資料，原住民學生與一般生在國小、國中甚至到高中的在學率相差不大，約1、2個百分點左右，但到了大專校院卻擴大到30個百分點以上，要求原民會及教育部說明並提出因應對策。

民進黨立委王美惠進一步指出，另外就退學率觀察，109學年度原住民族生約12.5%、一般生約7.3%；再往前幾年看，一般生平均都在7.1%至7.5%，但原住民族生約12%至13.7%，明顯高於一般生。

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教育部次長蔡清華答詢表示，經濟、學生及生活適應可能是主要原因，原住民學生與一般生大學粗在學率緩慢減少；主要就經濟、生活輔導方面提供協助，如就學補助，有114所大學成立原住民族學生資源中心，在校內能有償的工作，也有學長、原住民教師做生活輔導。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，原民會也會持續關注學生是否有經濟、還是學科選擇的問題；在經濟協助方面，他提到，自己也是靠打工來完成大學學業，原民會今年7、8月有提供工讀機會，2個月薪資約新台幣5萬元。（編輯：張雅淨）1110428