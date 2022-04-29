台鐵5/1停駛 公路及市區客運增3500班次

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（中央社記者汪淑芬北台北29日電）交通部公路總局因應台鐵5月1日多數駕駛不加班，火車停駛對民行造成的衝擊，已協調公路及市區客運業者，增加逾3500班次。

公路總局今天發布新聞稿，完成台鐵各車站公路公共運輸盤點作業，凡有公路或市區客運行駛的區間，將以現有路線增班疏運為主，總計增加逾3500班次，增幅約21.5%。另針對服務斷鏈或較為不足的區間增開類火車臨時路線12條，共716班次，補強服務。

公路總局表示，公路總局建置的iBus公路客運即時動態資訊網（網址www.taiwanbus.tw）及其APP「iBus_公路客運」有公路客運及6都以外市區客運資訊，民眾如欲查詢城際間的國道客運服務，可點選「路線搜尋」功能，輸入起訖地區查詢相關路線的乘車資訊、無障礙班次時刻等，5月1日當天的加班車也已開放查詢。

另，公路總局彙整台鐵各車站的替代路線，包含無障礙班次時刻，並公布在iBus網站及APP的「最新消息」處。公路總局及各區監理所網站已連結至台鐵網站應變計畫專區，民眾可多利用。（編輯：陳政偉）1110429