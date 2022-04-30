台鐵列車5/1停駛 台南推出2條「類火車」路線

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（中央社記者張榮祥台南30日電）因應台鐵5月1日表定列車全面停駛，交通部以「類火車」應變，台南推出2條替代路線，分別是「後壁-善化」線、「善化-台南」線，上午6時至晚上10時，班距20分鐘至30分鐘。

嘉義區監理所麻豆監理站今天發布新聞稿指出，台鐵列車5月1日不加班，交通部推出「類火車」應變措施，並輔以高鐵、公路及市區客運等運具補足運能，短途以公路、市區客運及「類火車」的遊覽車方式為主要接駁，長途以高鐵疏運為主。

交通部公路總局和台南市政府合作，當天將推出2條類火車替代路線，第1條是「後壁—善化」線，沿途停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化等火車站；第2條是「善化—台南」線，停靠善化、永康、新市、台南等火車站，各火車站都有市區公車可搭乘，拔林及南科火車站配置計程車待命。搭乘類火車的旅客，需至台鐵車站購票或刷卡後上車。

台南市新營往嘉義高鐵站的旅客，可於新營客運總站搭乘「黃9」、新營轉運站搭乘「橘9」、「橘9-1」或麻豆轉運站搭乘「橘9-1」；另外，也可利用和欣客運新營站「嘉義—高雄」路線往嘉義市轉運中心。（編輯：謝雅竹）1110430