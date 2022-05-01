屏東新增185例確診創新高 第3劑疫苗覆蓋率5成6

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣今天新增185例本土確診個案創新高，縣府表示，重點疫調人潮易聚集公共場所已全面清消。另外，近日疫苗施打踴躍，屏東縣第3劑疫苗覆蓋率達56%。

縣府新聞稿表示，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案185人，創下新高，重點疫調人潮易聚集的公共場所為屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場、屏東觀光夜市，已全面進行清消作業。

縣府表示，累積至今天，學校方面，確診師生人數共154人（6師+148生），全校班級暫停實體課程校數有2校24班，明天6至11歲學童疫苗開始施打，已協調各學校及醫療院所，比照12至17歲青少年方式於學校統一施打。

縣府指出，昨天疫苗速打站施打踴躍，屏東火車站莫德納疫苗施打851人，潮州火車站高端疫苗施打119人，目前屏東縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第1劑81.86%，第2劑75.84%，追加劑（第3劑）56.20%。

縣府統計，截至5月1日，居家隔離現管1141人，今天解除隔離503人；5歲以下共累計71例，其中11例住院，無重症，20例解除隔離；目前居家照護有548人。

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中央流行疫情指揮中心宣布「確診個案自主回報疫調系統」於今天正式上線，縣府請民眾誠實及即時回報，考量民眾可能由於操作或數位落差等問題，目前先維持疫調人員同步疫調雙軌進行，以避免資訊錯誤或遺漏。

縣府表示，今天上線的「確診個案自主回報疫調系統」，將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊（簡訊顯示門號為0911514588），提供確診民眾專屬一次性網址連結，請民眾確實填寫線上疫調單的4大問題，包括基本資料、最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、及是否有慢性病或懷孕等。（編輯：謝雅竹）1110501