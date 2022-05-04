電子圍籬將退場 新北：分級照護、民眾自主防疫

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北4日電）疫情指揮中心明天將和各縣市討論居隔電子圍籬退場，全台北確診案例最多新北市府今天表示，居隔轉型最重要的精神就是取消電子圍籬，請民眾自主防疫；政府不會主動查緝居隔者行為，公共衛生人力要放在照顧確診者身上。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，由市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋出席，新北今天新增確診首度破萬例，達1萬151人，居家照護執行中2萬5549人，居家隔離列管人數4萬2141人。

市長侯友宜表示，從5月1日至4日，確診人數成長速度很快，目前還不是最高點。另外，居隔天數雖改成3+4（3天居隔、4天自我防疫），但人數也沒有下降趨勢，因此，確保醫療量能，落實自我防疫、落實分級照護，是現階段最重要工作。

他說，今天確診加上居家隔離、居家照護，達到7萬多人，管理與照顧是嚴重的人力負荷；前端居家隔離一定要轉型，從被動管理變成主動7天自我居家隔離，且不設電子圍籬，非緊急不得外出，「這精神很重要」。

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衛生局長陳潤秋解釋，居家隔離對象是同住親友，至於校園與職場是自主應變；目前針對居隔對象仍須設電子圍籬，要花許多人力管理、追蹤；一旦居隔者脫離電子圍籬掌控，還必須出動警察追蹤、查緝，耗費許多公務與公共衛生人力與行政流程；居隔取消電子圍籬，民眾主動自我防疫，公衛人力放在照顧確診者。

現行密切接觸者居家隔離縮短為3＋4，但民眾啟動電子圍籬多半在3天之後，時間短促而且耗費行政資源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午在立法院表示，考慮密切接觸者居家隔離電子圍籬退場。（編輯：陳清芳）1110504