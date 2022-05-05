會考居隔考生隔離試場應試 免出示快篩證明

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（中央社記者陳至中台北5日電）國中教育會考將於21日、22日登場，居家隔離、檢疫考生安排在隔離試場，部分媒體報導考生須出示快篩陰性證明才能應試，教育部澄清，隔離試場不與一般考生接觸，因此無須快篩。

國中教育會考原先宣布COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診、居檢等狀況的考生都不能應試，但教育部長潘文忠4日在立法院教育及文化委員會表示，已研議除確診考生仍要補考外，其餘考生包括居隔、居檢等的考生，都以當天應考為原則。

「聯合新聞網」今天報導，作為上述措施的配套，教育部要求居隔、居檢考生都要出示快篩陰性證明，才能進入隔離試場。家長擔心若買不到快篩，可能嚴重影響升學權益。

教育部今天稍晚以文字回應中央社，否認須快篩陰性才能應考。教育部解釋，會考會比照日前舉辦完畢的技專統一入學測驗（統測），安排居隔、居檢考生到各類隔離試場應試，不會與一般試場考生接觸，因此無須快篩。

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教育部表示，相關方案正與中央流行疫情指揮中心研商中，會以維護考生權益為前提，等定案後就會公告。

至於居隔、居檢考生前往隔離試場時，則擬比照指揮中心「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」之「非緊急就醫、採檢」方式辦理。雖不能搭乘大眾運輸工具，但可依照各縣市衛生單位規劃或指示，由同住親友接送或自行前往，包括騎公共自行車（如YouBike）。（編輯：陳清芳）1110505