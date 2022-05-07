農民投保農職保 務農確診可領傷病給付及津貼

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）國內COVID-19本土案例暴增，農委會近日發文給地方政府指出，若農職保被保險人因務農確診，可在不能工作的第4日起請領每天最高新台幣476元的傷病給付，還有就醫津貼等。

農委會主委陳吉仲在臉書發文指出，為了減輕農民配合居家隔離等防疫政策導致不能工作或就醫治療所產生的負擔，將比照勞保職災給付讓農民職災保險也可以認定確診COVID-19為職業病，目前約30萬有投保農民職災保險的農民將可依相關規定申請給付。

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根據規定，若農職保被保險人因從農確診COVID-19而無法工作，從不能工作的第4天開始可以領取每天238元至最高476元的傷病給付，就醫或住院也同樣從第4天開始可以領取每天50元的門診津貼及每天900元的住院津貼。

陳吉仲表示，有投保農職保的確診農民在痊癒後都可就近至各區職業傷病防治中心或合作醫院的職業醫學科專科醫師進行診斷，如果認定是職業病，醫師會開立職業病診斷書和職業病評估報告書，由農民連同相關證明文件交由投保農會向勞保局申請保險給付。（編輯：陳政偉）1110507