中油續啟油價雙平穩機制 9日起汽柴油各降1角

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）儘管國際油價上揚，但台灣中油持續啟動雙重平穩機制、持續吸收漲幅，今天宣布9日起，國內汽、柴油各調降新台幣0.1元，發油量最大的95無鉛汽油降至每公升31.8元。

台灣中油表示，本週受到中國4月製造業採購經理指數（PMI）數據轉弱、美國聯邦準備理事會（Fed）加快升息步調及美元指數續強等因素影響，國際油價上漲。

依本週浮動油價調整原則的調價指標，7D3B週均價上漲5.14美元，新台幣兌美元匯率貶值0.14元，因此國內油價依公式計算漲幅為4.41%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽柴油原應每公升各調漲4.3元及5.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.8元及5.2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。

因雙重平穩機制啟動，中油對汽、柴油共各吸收4.4元及5.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。

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中油表示，9日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅來調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.4元及5.8元均由台灣中油吸收；累計111年至4月底止，台灣中油共吸收約81.37億元。（編輯：蘇志宗）1110508