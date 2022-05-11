環保署：碳排優惠費率需達硬指標 與自願減量不同

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（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注碳排自主減量計畫和自願減量專案差異。環保署環管處長蔡玲儀今天表示，自主減量優惠費率需達到減量硬指標，自願減量專案則不屬於法規或政府要求減量，兩者不能同時申請。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今天聯席審查溫室氣體減量及管理法修正草案。其中，修正草案明定「自主減量計畫」和「自願減量專案」，但兩者之間差異引發外界好奇。

環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀在會議休息時受訪表示，企業適用自主減量計畫的優惠費率有2個條件，一是有效降低溫室氣體排放，包含改善投資或製程，而非減產；第二則是得達到指定減量目標，這是硬指標，必須絕對減量，兩條件同時滿足才可適用優惠費率。

蔡玲儀表示，若企業考核時沒投資減量措施，也沒達到指定減量目標，屆時將要求補繳差額。

蔡玲儀表示，自願減量專案可理解為抵換專案，先決條件是不屬於法規或政府要求減量，屬於完全自願性減量；若是法規要求減量，就不能依自願減量計畫申請核發碳減量額度。

蔡玲儀也說，碳費的自主減量計畫和自願減量專案兩者不能同時申請。（編輯：翟思嘉）1110511