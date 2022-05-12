佈局疫後商機 觀光局降獎勵旅遊團來台門檻

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（中央社記者余曉涵台北12日電）佈局疫後國外觀光客來台商機，交通部觀光局日前修正獎勵旅遊團來台相關要點，將爭取階段的申請門檻從800到500人下修為500到300人；舉辦階段的申請門檻也從每團50人以上下修至30人。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅遊生態改變，為了要佈局疫後國外觀光客來台，加上配合疫情後的改變，交通部觀光局日前修正「交通部觀光局推動境外獎勵旅遊來台獎助要點」。

根據草案說明，由於疫後旅客更重視旅遊安全及健康，考量為降低感染風險所致出入境手續複雜與景點人數限制及旅遊成本上漲等因素，經參考國內外業者意見，企業獎勵旅遊團將會朝向小規模出團為主，因此降低爭取階段獎勵旅遊團體預訂來台人數限制及舉辦階段來台人數最低限制，及修正舉辦階段經費使用項目及獎助金額等。

根據修正草案，爭取階段預定來台3天2夜獎勵旅遊團體從至少800人，預定來台4天3夜以上獎勵旅遊團體至少500人，修正為爭取階段預定來台3天2夜獎勵旅遊團體從至少500人，預定來台4天3夜以上獎勵旅遊團體至少300人。

舉辦階段，每團補助新台筆2萬元的人數門檻也由每團50人以上下修為30人以上。

除了修正獎勵組團來台相關要點之外，觀光局表示，後續也會盤點過去的補助或獎助要點，配合疫情狀況滾動式修正，希望能夠協助業者帶更多觀光客來台旅遊。（編輯：陳仁華）1110512