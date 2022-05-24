北市輝瑞兒童疫苗施打意願高 以到校接種為主

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市副市長蔡炳坤今天表示，5到11歲輝瑞兒童疫苗的意願書已回收超過1萬9800多名學生，其中1萬107人、約51%願接種，又以校園接種意願最高。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲確診、副市長蔡炳坤快篩陽性，都採視訊參與。

蔡炳坤表示，輝瑞兒童疫苗將循兒童莫德納時的模式，以媒合醫院到校接種為主，因為校方與院方都已有不錯默契；而接種意願書也已陸續收回，158所學校中已回收31所，1萬9800多名學生中有1萬107人願接種，約51%，比市府原本預估還高。

蔡炳坤指出，而這1萬多名學生裡，9260人希望在校接種，約92%；其他人則希望在社區或醫院接種。

蔡炳坤說，輝瑞兒童疫苗校園接種26日啟動，盡快在下一週就完成，若家長要自行帶孩子去接種，北市疫苗預約平台有7000多個、各大醫院特別門診則有1萬2310個名額可供預約，中央配送5萬4000劑，量能一定夠、家長請放心。

另一方面，副市長黃珊珊說明北市防疫專區網站，呼籲民眾多使用網站查詢資訊或使用文字客服，把區級關懷中心人力留給需要的人，網站每天更新，例如兒童確診注意事項、腦炎症狀等。

黃珊珊表示，區級關懷中心目前接到最多的詢問還是關於居隔書的問題，希望這兩天中央新規範下來後可以減少第一線人員相關工作量。

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媒體提問北市疫情洪峰是否已到，柯文哲表示，真正影響總感染人數的人為因子是疫苗覆蓋率，但民主國家到80%左右就是極限，因為就是有人不想打，現在北市控制在一天約1萬人確診「還算可以啦」，步步為營、在經濟與防疫取得平衡，撐過這一關台灣就解封。

媒體提問北市的災害準備金被議員發現已動用新台幣12億多、剩下5億元恐不夠用。黃珊珊指出，有很多部分是先提出來匡列，今天正在彙整，也考慮提第二次追加預算。（編輯：張銘坤）1110524