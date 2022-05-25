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快篩陽經診斷即確診 基隆50處轉型判定門診

2022/5/25 18:07（5/25 18:51 更新）
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快篩陽性經診斷確診自26日起全民適用，基隆市長林右昌（圖）25日下午表示，基隆市3處社區篩檢站、5家醫院及42家專責診所會無縫接軌，轉型為「快篩陽判定確診」門診。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月25日
快篩陽性經診斷確診自26日起全民適用，基隆市長林右昌（圖）25日下午表示，基隆市3處社區篩檢站、5家醫院及42家專責診所會無縫接軌，轉型為「快篩陽判定確診」門診。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）快篩陽性經診斷確診自明天起全民適用，基隆市長林右昌今天說，基隆市3處社區篩檢站、5家醫院及42家專責診所會無縫接軌，轉型為「快篩陽判定確診」門診。

林右昌下午透過新聞稿表示，前階段全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展集中在北北基桃，而現階段中南部疫情逐步升溫，全國疫情朝高峰邁進，此時，全國的盛行率開始趨於一致。

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現在民眾快篩陽性後，有超過95%經PCR核酸檢測都是陽性，由於全國確診數處於高原期，而且可能持續一段時間，為不影響醫院的醫療量能，且不要讓民眾因等待PCR採檢報告時間而影響投藥的黃金期，他也支持推動快篩陽性等於確診政策。

林右昌說，快篩陽判定確診政策上路後，基隆市3處社區篩檢站將提供民眾套餐式症狀給藥，5家醫院及42家基層診所也將提供現場或視訊看診，除開立一般症狀藥物外，也可針對有需要的民眾，快速開立口服抗病毒藥物。（編輯：張銘坤）1110525

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