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降雨影響搶通進度 中橫關原災害路段延至6/8通車

2022/6/1 11:07（6/1 12:07 更新）
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中橫公路台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊持續搶通，原訂6月1日通車，但碰上連日大雨，邊坡等防護設施工程延誤，預計延後至6月8日通車。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月1日
中橫公路台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊持續搶通，原訂6月1日通車，但碰上連日大雨，邊坡等防護設施工程延誤，預計延後至6月8日通車。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）中橫公路台8線關原災害路段因邊坡大規模崩塌，封閉逾1個月搶修，原訂今天通車，受山區連日降雨進度延誤，預計延後至6月8日通車。

公路總局第四區養護工程處發布新聞資料指出，台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊進駐災區，因災區持續落石崩塌、路基缺口增大，搶通時間數度延後。

四工處指出，災後搶修如同與大自然搏鬥，施工團隊克服山區低溫、雨天及險峻地形趕工，5月底已完成便道搶通，鋪設瀝青路面。

四工處指出，原定今天通車，碰上梅雨期間，包括邊坡、路側落石防護設施搭設、上邊坡頂坍方浮石、枯倒危木清除進度受影響，預估還需7天工期，為提高行車安全，封閉路段預計延後至6月8日通車。（編輯：黃世雅）1110601

中橫公路台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊克服險峻地形，5月底完成便道搶通，但邊坡、路側落石防護設施搭設等工程因連日降雨進度受影響，預計延後至6月8日通車。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月1日
中橫公路台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊克服險峻地形，5月底完成便道搶通，但邊坡、路側落石防護設施搭設等工程因連日降雨進度受影響，預計延後至6月8日通車。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月1日
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