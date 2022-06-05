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宜縣府：校園疫苗接種 大部分6/17前完成

2022/6/5 17:28
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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭縣長林姿妙今天表示，為守護校園健康安全，縣府將於10日前完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次，並於17日前完成大部分國中、高中的校園輝瑞兒童疫苗施打場次。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，已安排國小、幼兒園學童在10日前完成疫苗接種，至於國中、高中（包含五專1至3年級）部份，除少數學校因配合疫苗間隔時間或競賽時間外，大部分的國中、高中學校會在17日前完成校園輝瑞兒童疫苗施打場次。

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此外，縣府表示，宜蘭縣今天新增1249名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，另新增4名死亡個案，男性和女性各2名，年齡介於50歲至90多歲。

其中，2名未施打疫苗、1名施打1劑、另外1名已施打3劑，4名從5月13日至5月28日發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至5月31日病故，據縣府統計，目前死亡的確診個案共70名，80歲以上長者有48名，其中27名是住宿式長照機構的住民。（編輯：張銘坤）1110605

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