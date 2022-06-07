南化水庫近滿水位 將調節性放水

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南化水庫蓄水率7日下午4時達約96.92%，距離滿水位約55公分，自來水公司預計8日上午啟動防淤隧道，進行今年首度調節性放水。（自來水公司六區處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）梅雨鋒面今天為台南地區帶來降雨，各主要水庫蓄水都有進帳，南化水庫蓄水率至下午4時約96.92%，距離滿水位約55公分，自來水公司決定明天上午啟動防淤隧道調節性放水。

經濟部水利署南區水資源局統計數字顯示，今天至下午4時為止，台南各主要水庫集水區降雨量以烏山頭水庫78毫米最多，其次是南化水庫70.4毫米，曾文水庫45.6毫米。

蓄水狀況分別為曾文水庫蓄水量2億3305萬立方公尺，蓄水率45.74%，烏山頭水庫蓄水量4819萬立方公尺，蓄水率60.92%，南化水庫蓄水量8660萬立方公尺，蓄水率96.92%，其中南化水庫水位179.45公尺，距離滿水位180公尺約55公分，若持續進水，將滿庫自然溢流。

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南化水庫管理單位台灣自來水公司第六區管理處指出，預計於明天上午9時啟動防淤隧道，進行今年首度調節性放水，並利用機會進行水力排砂，將有助延長水庫使用年限。

自來水公司六區處指出，初步規劃一開始會以每秒10立方公尺放水，之後再逐步提高流量至每秒200立方公尺，並視水庫上游入流量機動調整，呼籲後堀溪下游民眾在調節性放水期間遠離河岸，以策安全。（編輯：郭諭儒）1110607