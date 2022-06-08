疫情下閱讀不隔離 信誼捐贈弱勢童文學袋

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信誼基金會捐贈弱勢兒童1000份「幼兒文學獎禮袋」，鼓勵偏鄉學童持續閱讀和學習。圖為台東線社工將禮袋送到孩童家庭。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）COVID-19疫情下，人際交流減少，偏鄉學童更難獲得學習資源，信誼基金會捐贈弱勢兒童1000份「幼兒文學獎禮袋」，鼓勵持續閱讀和學習。

信誼基金會今天發出新聞稿，董事長張杏如表示，閱讀有安定人心的力量，親子共讀更是安定孩子情緒最有效的方法。

張杏如表示，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）期間，聯合國兒童基金會曾指出，部分中低收入國家10歲孩童閱讀能力未達標比率提高，可見疫情影響基本數理和閱讀能力的學習，尤其是低齡與處於社會邊緣的孩童。

信誼基金會近年持續挹注13所兒少安置機構適齡的書籍、玩具和桌遊，近期更挑選3本原創圖畫書，加上兒童繪本口罩、餐碗等，製作1000份「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈對象除了13所機構，還包括台東縣6歲以下弱勢幼童。

新聞稿轉達台東縣政府社會處長陳淑蘭的感謝，並說禮袋已陸續贈送到台東市區、縱谷線區、南迴線及海岸線區等4處社會服務中心，再由社工轉送服務的家庭。

陳淑蘭提到，受贈家庭有很高的比例需要照顧3名以上孩童，相信這些關懷將能累積成孩子成長的動力，讓孩子們在愛的包圍下穩定成長茁壯。

參與這次公益捐贈的日本品牌KOM台灣執行長郭文長指出，很高興能參與公益活動，希望透1000組聯名款KOM兒童餐碗組，一起為台灣幼兒盡一份心力。（編輯：陳政偉）1110608