國中小身障生交通車 4年汰換新購123輛

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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部今天表示，民國108年至今，已補助新台幣1.8億元經費，協助國中小汰換、新購身心障礙學生交通車共123輛，保障身障學生上下學權益。

教育部今天發出新聞稿，依照「特殊教育法」第33條，身心障礙學生如果無法自行上下學，主管機關應提供免費交通工具或補助交通費。「身心障礙者權益保障法」第27條也要求提供交通工具給身心障礙學生，縣市經費不足，則由中央教育主管機關補助。

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教育部規定載運國小身障生交通車，車齡不能超過10年；載運國中身障生則不能超過15年。近年陸續汰換達年限的車輛，同時也優先針對載運國中生、車齡達12年、總里程達15萬公里以上且車況不佳、進場檢修頻率高的車輛，給予專案補助。

教育補指出，108到111年度累積補助1億8860萬元，共汰換、新購123輛交通車。未來會持續挹注經費，協助各縣市建構友善的就學之路。（編輯：黃世雅）1110611