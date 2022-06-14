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製造業等4產業縮短輪班間隔至9月底 影響49萬人

2022/6/14 17:18（6/14 17:51 更新）
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疫情衝擊人力調度，勞動部表示，製造業等產業輪班人員休息時間得由連續11小時改為8小時，實施至9月底。圖為批發零售業者。（中央社檔案照片）
疫情衝擊人力調度，勞動部表示，製造業等產業輪班人員休息時間得由連續11小時改為8小時，實施至9月底。圖為批發零售業者。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北14日電）勞動部今天表示，COVID-19疫情衝擊人力調度，因此新增製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業等輪班人員休息時間得由連續11小時改為8小時，實施至9月底，影響約49萬人。

勞動部今天發布新聞稿表示，考量近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，確診及隔離人數相較去年3級警戒期間更甚，包含製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業等輪班人員，經濟部評估認有比照3級警戒時期調整輪班換班休息間隔需求，經會商勞動部，自6月13日起至9月30日止得變更休息時間不少於8小時．預估影響約49萬人。

勞動部表示，本次同時新增「春雨工廠股份有限公司等6家企業輪班人員」得適用輪班換班休息時間例外規定。主要考量這6家企業均為鋼鐵產業，之前已公告16家鋼鐵業事業單位適用例外規定，且6家企業已取得勞資共識，因此同意適用，影響人數約1700人。

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勞動部表示，去年為因應疫情3級警戒，曾公告製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業等輪班人員，得適用「勞動基準法」第34條第2項但書有關變更輪班換班休息間隔規定。

依「勞動基準法」第34條第2項規定，輪班制勞工更換班次時，至少應有連續11小時休息時間，但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。（編輯：張雅淨）1110614

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