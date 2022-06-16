中部以北降雨較明顯 各地溫暖偏熱

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（中央社台北16日電）中央氣象局表示，今天中部以北沿海地區較易下雨、降雨時間較長，南部偶爾有零星降雨，午後中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生機率；氣溫方面，各地感受仍溫暖偏熱。

氣象局網站發布訊息指出，今天鋒面還在台灣附近，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，其中中部以北沿海地區較容易下雨、降雨時間較長，而南部地區偶爾也有零星降雨，雲量較多、仍有機會見到陽光，感受較悶熱。

氣象局表示，中午過後對流發展旺盛，在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生的機率，且容易伴隨雷擊及強陣風，外出請多加留意並攜帶雨具備用，入夜後各地降雨逐漸趨緩。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約攝氏24至26度，而白天高溫，北部及東半部預估在29、30度左右，中南部地區則是31至33度，各地感受上仍溫暖偏熱。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受鋒面接近及西南風影響，全台降雨機率增加，受降雨洗除作用，空氣品質多為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110616