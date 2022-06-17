花蓮擬發放無EUA快篩 指揮中心：須經核准

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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）花蓮縣政府原訂今天發放唾液快篩，但因未獲食藥署EUA，衛福部去函要求確認合法性。指揮中心指出，發文主要為確認是否合法輸入，也要經食藥署核准才能贈送或轉賣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，民眾仍有篩檢必要，花蓮縣政府近日獲企業捐贈6700組唾液快篩試劑，原定今天起免費發放，但由於這款唾液快篩未獲衛福部食藥署的緊急使用授權（EUA），衛福部要求在釐清產品合法性前，暫停發送。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，根據食藥署目前掌握到的狀況，花蓮縣政府欲發送的這款快篩試劑，並不在食藥署專案輸入或製造產品的範圍內，必須先瞭解快篩試劑是否合法輸入，無論贈送、轉賣都要經過食藥署核准，才會發文提醒。

羅一鈞說，尤其花蓮縣政府希望提供唾液快篩給孩童使用，無論在使用準確性、安全性等都必須確認是否符合規定，也希望花蓮縣政府多蒐集資料提供食藥署驗證，食藥署今晚會公布新聞稿說明。（編輯：管中維）1110617