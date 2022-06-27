LINE換機新選擇 掃描行動條碼移動帳號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）通訊軟體LINE今天在官方部落格發文表示，LINE移動帳號已提供新選擇，只要手機LINE版本更新至12.10.0以上，就可以使用掃描行動條碼輕鬆換機，不必輸入LINE密碼或任何資訊。

LINE說明，以行動條碼移動帳號，適用於Android與iOS之間的跨系統換機，就算舊手機中沒有備份LINE聊天紀錄，在新手機上也可還原約14天對話紀錄，包括圖片、影片等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過行動條碼在同系統裝置移動LINE帳號時，如果在舊手機有備份聊天紀錄，換機時一樣可選擇復原至新手機。若不復原備份的聊天紀錄，也會自動還原約14天內的聊天紀錄。

LINE提醒，以行動條碼移動帳號，除了適用於「手機號碼不變，換新手機」的情況之外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶，只要在換機完成後到LINE主頁的「設定」（齒輪圖示），在「個人檔案」中修改電話號碼即可。（編輯：林興盟）1110627