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LINE換機新選擇 掃描行動條碼移動帳號

2022/6/27 18:23
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（中央社記者吳家豪台北27日電）通訊軟體LINE今天在官方部落格發文表示，LINE移動帳號已提供新選擇，只要手機LINE版本更新至12.10.0以上，就可以使用掃描行動條碼輕鬆換機，不必輸入LINE密碼或任何資訊。

LINE說明，以行動條碼移動帳號，適用於Android與iOS之間的跨系統換機，就算舊手機中沒有備份LINE聊天紀錄，在新手機上也可還原約14天對話紀錄，包括圖片、影片等。

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透過行動條碼在同系統裝置移動LINE帳號時，如果在舊手機有備份聊天紀錄，換機時一樣可選擇復原至新手機。若不復原備份的聊天紀錄，也會自動還原約14天內的聊天紀錄。

LINE提醒，以行動條碼移動帳號，除了適用於「手機號碼不變，換新手機」的情況之外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶，只要在換機完成後到LINE主頁的「設定」（齒輪圖示），在「個人檔案」中修改電話號碼即可。（編輯：林興盟）1110627

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