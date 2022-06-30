男子上腹痛就醫 手術竟取出2000顆膽結石

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苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥（圖）30日分享醫療案例，一名60歲男子因上腹痛到醫院急診，檢查發現膽囊塞滿結石，手術後竟取出近2000顆膽結石，提醒民眾若飯後常有不明原因上腹痛，務必及早就醫檢查。（大千綜合醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣60歲郭姓男子因上腹痛到醫院急診，經電腦斷層檢查發現膽囊塞滿結石，手術後竟取出近2000顆膽結石，數量之多，令行醫20多年的醫師都驚訝不已。

苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥今天透過新聞稿分享這起案例，患者因突然上腹痛掛急診，到院時臉色明顯偏黃，懷疑有黃疸問題，抽血檢查指數果然超過6（正常值為1），經進一步電腦斷層檢查，發現膽囊塞滿結石而引發急性膽囊炎，此外，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎。

馮啟彥指出，因患者的膽結石同時分布在膽囊及膽總管，治療分2階段進行，首先做胃鏡取出掉進總膽管的結石，待黃疸及總膽管炎消退後，再施行腹腔鏡微創手術切除膽囊。

馮啟彥說，經2階段手術治療，竟總共從患者的膽囊裡取出近2000顆膽結石，是他行醫20多年、施行過約1萬例膽囊結石手術以來，數量最多的病患。

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馮啟彥表示，現在民眾因飲食油膩影響，平均每10人就有1人有膽結石，症狀多為上腹悶痛，常被誤認為是胃痛自行吃胃藥處理，導致許多患者都是引發急性膽囊炎、或結石掉進總膽管造成黃疸及胰臟炎，就醫才發現自己有膽結石。

他提醒，膽結石也成為現代文明病之一， 飯後若常有不明原因的上腹痛，務必到醫院接受腹部超音波檢查，儘早發現問題並配合醫師治療。（編輯：方沛清）1110630