莫德納嬰幼兒疫苗何時到貨 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）莫德納嬰幼兒疫苗遇文件問題須補件，抵台時程延後，預計本週到貨，準確到貨日期尚未確定，首批抵台時程受關注，指揮中心發言人莊人祥今天下午說明疫情概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增3萬2567例本土個案，每天新增個案連續4天維持3萬多例，昨天無兒童死亡個案，但增2例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），其中一名7歲女童6月初打1劑輝瑞兒童疫苗，4天後確診，月底出現MIS-C症狀，住院觀察中。

COVID-19疫情未歇，疫苗接種持續進行，中央流行疫情指揮中心日前透露，首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗預計本週抵台，最快7月中旬可提供約90萬名6個月至5歲孩童施打，到貨日期還沒確定，有進一步消息會盡快向各界報告。

除莫德納嬰幼兒疫苗，輝瑞嬰幼兒疫苗緊急使用授權（EUA）進度同樣備受關注，衛生福利部食品藥物管理署已收到初步資料，因為現在正處於送交資料階段，尚未收到輝瑞嬰幼兒疫苗標準品，相關進度將是今天記者會關注焦點之一。

國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5持續傳播，每週一例行公布最新境外移入病毒定序，據指揮中心統計，國內境外移入個案定序結果，截止6月27日公布的數據，邊境攔截累計Omicron BA.4個案19例、Omicron BA.5個案107例，共驗出亞型變異株126例。

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據上週最新境外移入個案定序，共檢驗120例，驗出61例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，超過一半，醫師擔憂亞型變異株可能已進入社區，指揮中心研判不敢說社區一定沒有潛藏個案，但現階段不會出現大流行，預計大規模流行時間可能落在8、9月。

根據指揮中心統計，今年1月至7月2日，本土輕症、無症狀個案累計379萬1865例、占99.56%，中症累計9426例、占0.25%，重症累計7109例、占0.19%，其中死亡累計6103人。（編輯：管中維）1110704