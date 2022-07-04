鮑潘曉黛全球行善22年 童振源頒海華榮譽章

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僑務委員會委員長童振源（左）3日頒發海華榮譽章給「幫幫忙基金會」創辦人鮑潘曉黛（右），表揚她22年來捐助500多個貨櫃給30多個國家的貧窮地區，在亞洲和中南美洲設立多處老人院、職訓中心。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）洛杉磯僑胞鮑潘曉黛創立「幫幫忙基金會」在世界各地行善22年；僑務委員會委員長童振源今天頒發海華榮譽章，稱她是僑民外交的成功典範，也是國家的榮耀。

童振源近2週展開訪美行程，預計走訪東西岸8個城市，視察僑務工作、參與台商和僑社活動。他今天下午在洛杉磯華僑文教中心，頒發獎章給鮑潘曉黛。

僑委會設立海華榮譽章已有34年，根據網站公告的頒贈要點，這個獎項是獎勵海內外熱心僑務及愛國人士。曾旅居印尼的影視明星白嘉莉就是得主之一。

童振源致詞提到，鮑潘曉黛成立的幫幫忙基金會，22年來在美國募集物資，援助世界30多個國家的貧窮地區，總共送出500多個貨櫃，設立多個老人收容中心、電腦教室、職業訓練中心。

童振源說，鮑潘曉黛是僑民外交的成功典範，今天頒贈海華榮譽章，表揚她在全世界發揚台灣人民的良善，「這是我們國家的榮耀，也是僑界之光」。

鮑潘曉黛是軍人子女，在台灣眷村長大，淡江大學企管系畢業後，曾任華航空服員，婚後定居洛杉磯的比佛利山莊。她曾說，物質上富裕並未帶來真正的快樂，直到創立了幫幫忙基金會。

鮑潘曉黛致詞說，與其說是她幫助人，不如說是這個基金會幫助了她，讓她從中找到真正的快樂，「我都不知道已經22年了，因為時間一週一週過去，行程總是很忙碌，但我很享受幫助別人的每一分每一秒」。

鮑潘曉黛很有成就感的一項計畫是，基金會在柬埔寨的偏鄉設立電腦教室、職訓中心15年。她說自己到柬埔寨，就像是回家一樣親切，遇到的飯店接待人員是職訓中心畢業的學生，在他們身上看到「教育真的改變他們的命運」。

聖文森駐洛杉磯名譽總領事吉爾（Cadrin Gill）、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事錢德拉達沙（Lalith Chandradasa）出席頒贈儀式，感謝鮑潘曉黛對他們國家的人道援助。

吉爾特別感念，去年聖文森火山爆發，幫幫忙基金會即時募集物資、協助救災。

他以英文名Tina稱呼鮑潘曉黛，向中央社記者談到他所認識的鮑潘曉黛：「我認識她好多年，她向來是一名勇敢無懼的領導者，一名女性英雄人物，在全世界從事人道援助工作，特別是加勒比海與拉丁美洲國家。」

吉爾用華語對鏡頭說「謝謝你」，重申聖文森與中華民國台灣的邦誼，表達支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的立場。

正在訪美的立法院外交及國防委員會立法委員江啟臣、吳斯懷、洪孟楷今晚洛杉磯僑宴之前，下午出席這項頒贈儀式。江啟臣致詞說，鮑潘曉黛不只幫助到需要的人，更為中華民國做了最好的國民外交。（編輯：高照芬）1110704