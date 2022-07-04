疫情趨緩 彰化媽祖文化節9月王功福海宮復辦

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，彰化縣媽祖祈福文化節將復辦，經獲媽祖5次聖杯，9月23日至25日將有13間宮廟媽祖集結在王功福海宮（圖）供信眾參拜。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月4日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）疫情趨緩，彰化縣媽祖祈福文化節今年復辦，經獲媽祖5次聖杯，9月23日至25日將有13間宮廟媽祖集結在王功福海宮供信眾參拜，除周邊活動，還可遊玩芳苑鄉景點、吃海產。

彰化縣媽祖祈福文化節集結縣內13間知名宮廟，縣長王惠美今天與宮廟主委前往這次爐主宮廟王功福海宮擲筊向媽祖請示辦理日期，獲5次聖杯擇定國曆9月23日至25日，屆時13間宮廟媽祖神尊將集結在爐主宮供信眾參拜祈福，還有遶境、晚會、農漁業體驗等活動。

王惠美致詞表示，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，目前疫情逐漸趨緩，今年將集結13間宮廟盛大舉辦，縣府將盡快籌備各項工作，邀全國民眾參加，來彰化拜拜祈福，同時體驗芳苑鄉王功景點如漁港、燈塔、王者之弓橋、海空步道並品嚐海產。

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彰化縣政府文化局透過新聞稿表示，彰化縣媽祖祈福文化節以文化、公益、產業、觀光為主軸，由爐主宮廟依習俗與特色辦理宗教科儀、遶境賜福，縣府則整合資源辦理文化、公益、觀光、推廣在地產業等周邊活動，今年將有明華園戲劇總團、媽祖晚會、趣味攻炮城、闖關拿消費抵用券、農漁業體驗、物資發放、義剪、才藝表演等。

文化局指出，13間媽祖宮廟包含王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮。（編輯：陳仁華）1110704