更多編輯台推薦新聞：
倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金
運動

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

疫情趨緩 彰化媽祖文化節9月王功福海宮復辦

2022/7/4 15:44（7/4 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，彰化縣媽祖祈福文化節將復辦，經獲媽祖5次聖杯，9月23日至25日將有13間宮廟媽祖集結在王功福海宮（圖）供信眾參拜。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，彰化縣媽祖祈福文化節將復辦，經獲媽祖5次聖杯，9月23日至25日將有13間宮廟媽祖集結在王功福海宮（圖）供信眾參拜。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）疫情趨緩，彰化縣媽祖祈福文化節今年復辦，經獲媽祖5次聖杯，9月23日至25日將有13間宮廟媽祖集結在王功福海宮供信眾參拜，除周邊活動，還可遊玩芳苑鄉景點、吃海產。

彰化縣媽祖祈福文化節集結縣內13間知名宮廟，縣長王惠美今天與宮廟主委前往這次爐主宮廟王功福海宮擲筊向媽祖請示辦理日期，獲5次聖杯擇定國曆9月23日至25日，屆時13間宮廟媽祖神尊將集結在爐主宮供信眾參拜祈福，還有遶境、晚會、農漁業體驗等活動。

王惠美致詞表示，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，目前疫情逐漸趨緩，今年將集結13間宮廟盛大舉辦，縣府將盡快籌備各項工作，邀全國民眾參加，來彰化拜拜祈福，同時體驗芳苑鄉王功景點如漁港、燈塔、王者之弓橋、海空步道並品嚐海產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣政府文化局透過新聞稿表示，彰化縣媽祖祈福文化節以文化、公益、產業、觀光為主軸，由爐主宮廟依習俗與特色辦理宗教科儀、遶境賜福，縣府則整合資源辦理文化、公益、觀光、推廣在地產業等周邊活動，今年將有明華園戲劇總團、媽祖晚會、趣味攻炮城、闖關拿消費抵用券、農漁業體驗、物資發放、義剪、才藝表演等。

文化局指出，13間媽祖宮廟包含王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮。（編輯：陳仁華）1110704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族