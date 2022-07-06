參與二仁溪整治 學者巧喻水巡隊如「抗體」

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（中央社記者張雄風台北6日電）位於南部的二仁溪早年受重金屬污染，經公私協力整治後形成環境教育示範點。歷經整治過程的學者表示，水巡隊就像是抗體，與公部門的白血球合作，才能真正消滅破壞環境的「病毒」。

長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜是台灣「水環境巡守隊」元老級的人物。他告訴中央社記者，位在高雄市與台南市交界的二仁溪，早期沿岸都可以看到許多廢五金電路板，「甚至河水都會冒泡、變色、變濃稠」。

洪慶宜說，經過長年的努力，現在二仁溪已經是環境教育的示範點，連出海口的漁民都能感受到水質變好、生態恢復。他形容水巡隊就像是人身體中的「抗體」，對於所在的環境、污染都有記憶；而公部門則是「白血球」，兩者合作才能真正消滅破壞環境的「病毒」。

行政院環境保護署今天舉辦「水環境巡守20年的過去與未來」記者會。

新北市鹿角濕地「小小水環境巡守隊」隊長胡秀芳分享，團隊今年邁向第15年，一開始只是4所學校教師協力的工作坊，現在已經發展為樹林區的8所學校合辦，由大帶小一同進行水質檢測、生物觀察。

胡秀芳也提到讓她感動的小故事。有一個從小參與巡守隊的小朋友，長大後也靠推甄進入自己理想的學校，在推甄的事績就特別提到巡守隊教他的事；另一名同學考上的綠建築，也因為參加巡守隊的經驗，立志往綠建築方面發展。

環保署水質保護處長顏旭明表示，第1批河川巡守隊於民國91年正式成立，最初在嘉義、台南總共組成25支隊伍，至今全台已達468隊，共計1萬3382人；91年河川達嚴重污染的比率約14%，今年已經降至4%以下，目標是119年將全國河川達成零嚴重污染。

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統計近10年資料，全台水巡守隊員平均每天巡檢74次，每9次巡檢就有1次污染或髒亂點通報案件；每天至少有5場淨溪、淨灘活動，平均每天可清出357公斤垃圾及138公斤資源回收物。

今年是水巡隊成立20週年。顏旭明說，環保署除了要編撰20年紀念專書來回顧巡守隊政策發展過程的點滴，也辦理「水環境之美攝影、水環境紀錄短片徵稿活動」，並於台北市剝皮寮歷史街區舉辦攝影展，同時辦理全國水巡隊成果展，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：陳政偉）1110706