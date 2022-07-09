促進中高齡就業選拔 補助訓練費最高200萬元

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）促進中高齡就業、營造友善就業職場，勞動部將舉辦選拔，表揚積極進用中高齡勞工、建立中高齡友善就業機制的優良公司等，除可獲得獎勵金12萬外，最高也補助訓練費用200萬元。

因應少子女化及高齡化的人口結構變遷，中高齡及高齡勞動力已成為勞動市場重要的人力資源，為倡議及鼓勵企業進用中高齡者及高齡者，勞動部今年將辦理「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔表揚活動，受理報名至8月25日截止

勞動部透過新聞稿指出，此獎項將以「建立及推動中高齡者及高齡者友善就業機制」、「促進中高齡者及高齡者穩定就業措施」、「辦理中高齡及高齡人力發展之前瞻性或創意性措施」、「執行成效與影響力」及「其他足為外界借鏡或楷模之事蹟」5項進行評選，將表揚12家績優企業及非營利組織。

勞動部指出，每家將獎勵獎金新台幣15萬元，獲獎單位也可申請企業人力資源提升計畫之產業推升型訓練計畫，最高可補助訓練費200萬元。

另外，勞動部表示，也將遴選3名促進中高齡者及高齡者就業有具體實績的從業人員，每人可獲得7萬元獎金，期盼藉由企業、勞工與政府三方相輔相成，共同打造友善中高齡者及高齡者的職場環境氛圍。（編輯：張芷瑄）1110709