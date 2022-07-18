國際生物奧林匹亞競賽 台生獲3金1銀

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（中央社記者許秩維台北18日電）2022年國際生物奧林匹亞競賽由亞美尼亞主辦，共有62個隊伍參賽，台灣學生獲得3金1銀，至於團體和個人排名則尚未公布。

教育部今天發布新聞稿指出，2022年國際生物奧林匹亞競賽由亞美尼亞主辦，7月10日至18日舉行競賽，台灣代表團由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔營及決選營等4階段，從3909名學生中選出4名代表參賽。

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教育部表示，今年國際生物奧林匹亞競賽共62個隊伍參賽，台灣學生獲得3金1銀，建國中學學生黃與真、嘉義高中學生劉宸安和黃亮昕拿下金牌，台中一中學生胡凱捷獲得銀牌，至於團體和個人排名，大會尚未公布。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校；另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。（編輯：張雅淨）1110718