大暑18縣市亮高溫燈號 國健署籲慎防熱傷害

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）今天是農曆24節氣中的大暑，各地天氣炎熱。國健署提醒民眾，當體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、神智混亂、抽筋等症狀，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫，儘速就醫。

中央氣象局上午持續發布18縣市高溫燈號資訊，包括雙北等7縣市可能有攝氏38度極端高溫。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿分享戶外降溫4招，首先是適時補充水分，尤其避免含有酒精飲料，也要注意尿液顏色，當尿量減少、顏色變深，就表示體內水分不足。

第2招則是提醒戶外工作者，隨時注意工作環境的溫度與身邊同事狀況，儘量避開中午太陽直曬的時段進行戶外工作，且作業環境避免密閉，保持空氣流通，並提供風扇、水霧，簡易遮陽裝置等方式降溫。

國健署強調，在酷熱的時段採取輪班制度，儘可能增加休息時間與頻率，隨時注意自己及身邊夥伴的身體狀況，如有不適，立即停止作業、尋求支援。

有慢性疾病者，應注意是否適合高溫或高濕度的工作環境；從事高溫或高濕度環境作業者，應進行職前與定期身體健康檢查。

此外，要做好個人防曬措施，包括穿著寬鬆、透氣而顏色較淡的衣服，戴遮陽又通風的帽子及太陽眼鏡。

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最後就是要注意個人健康狀況。國健署指出，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。

國健署表示，當出現前述症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，例如到陰涼處、鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。（編輯：張芷瑄）1110723