苗縣7旬翁罹日本腦炎 住家旁有豬舍感染源待釐清

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府今天表示，竹南鎮1名73歲老翁7月中旬發燒，就醫後確認罹患日本腦炎，是縣內今年度首例個案，患者住家周邊有豬舍，感染源仍待釐清。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中1例為苗栗縣竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確認罹患日本腦炎，目前於加護病房治療中。

苗栗縣府表示，經勘查，個案住家附近有豬舍，鄰居設有鴿舍，但感染源仍須釐清。場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。

苗栗縣府指出，目前正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

苗栗縣府表示，民眾宜盡量避免於上述時段及高風險環境附近活動，若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免遭病媒蚊叮咬而感染。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，大部分人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重時可能出現意識改變、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

她指出，預防最有效方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒到各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

衛生局表示，苗栗縣設有旅遊醫學門診醫院為衛福部苗栗醫院，若自覺有感染風險的成人，可前往門診評估自費接種疫苗，縣府也請醫療院所加強警覺疑似個案例及進行通報。（編輯：戴光育）1110725