帳密太多記不住 教育部雲端帳號可登入52平台

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教育部26日在高雄市舉辦全國教育局處長會議，現場邀請台灣手語教師透過遠端教學，讓各縣市教育首長體驗線上學習模式。中央社記者陳至中高雄攝 111年7月26日

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（中央社記者陳至中高雄26日電）COVID-19疫情使線上學習蓬勃發展，但平台太多，師生常抱怨記不住帳號密碼。教育部推動跨平台單一登入帳號，已串連52個教學平台，除了減少記憶帳密的困擾，也可降低資安風險。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，首場會議由資訊及科技教育司長郭伯臣報告「中小學數位學習精進方案」進展。現場邀請手語教師透過遠端教學，讓各縣市教育首長體驗線上學習模式。

郭伯臣表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，數位學習備受重視，目前已建置數位學習入口網，並以教育部雲端帳號（OpenID）串連，目前已可登入52個免費教學服務或平台，減少記憶多組帳號、密碼的負擔，也可降低資安、個資風險。

為了讓師生更方便使用，平台還提供雲端教學工具如OFFICE 365、Google Workspace for Education等。教科書業者如康軒、南一、翰林等，配合教材提供的補充教學資源，也都能上網查到。

郭伯臣提到，教育部正努力推動「雙語數位學伴」，以偏遠地區學童優先，111年度共有25所大學投入，協助177所國中小、2949名學童。另外也鼓勵學生自帶載具到校、帶載具回家學習，串連課間和課後，讓數位學習「一條龍」，學生可依自己的步調學習。

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郭伯臣表示，線上學習也使教育大數據成為可能，教師可掌握學生的學習狀況，學生可獲得個人化診斷報告。透過去識別化和個資加密，也能讓這些資料，成為政府制訂教育政策，甚至提供研究單位分析研究。

高雄市中山國中校長田佳立在會中分享，透過教育部因材網的學習診斷，每一名孩子都能瞭解自己的學習弱點，及時補救並進行適性的自主學習。對於自閉症、過動症的學生，可以有個人化的學習空間，大幅提升學習成效。（編輯：管中維）1110726