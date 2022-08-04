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BA.5台北女職場接觸者定序 指揮中心下午說明

2022/8/4 10:17
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）指揮中心日前公布，國內8月1日新增2例BA.5本土個案，台北市30多歲男性家庭接觸者定序為BA.5，台北市30多歲女性職場接觸者定序受關注，指揮中心今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，國內8月1日新增2例BA.5本土個案，分別為台北市30多歲的男性及女性，皆無半年內出國紀錄，研判感染源來自社區，兩人各有1名接觸者採檢陽性，基因定序結果受關注。

台北市30多歲女性個案匡列3名職場接觸者，已有2人陰性、1人陽性，這名陽性接觸者曾於7月24日確診，Ct值小於30，定序結果尚未出爐。據統計，本土Omicron亞型變異株累計檢出14例，皆為BA.5，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

國內昨天新增2萬3718例本土個案，比上週同期下降7%，預期未來下降幅度將變小，甚至可能上升，將密切監控疫情最新趨勢。確診個案新增中重症134例，其中32人死亡，包含一名40多歲男性，已完整打3劑、無慢性病，卻在確診3天，被發現在家中死亡。

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據國外經驗，疫情低點數週後，Omicron BA.5疫情將攀升，中央流行疫情指揮中心將視防疫物資存量，包括疫苗、藥物、快篩等，採取醫療資源靈活運用策略，現階段疫情較緩，恢復較多常態醫療，當疫情再起，將快速擴大專責病房量能，希望把損害降到最低，相關內容仍是今天關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月2日，本土輕症、無症狀個案累計457萬1829例、占99.53%，中症累計1萬1777例、占0.26%，重症累計9496例、占0.21%，其中死亡累計8173人。（編輯：張雅淨）1110804

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