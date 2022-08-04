生生用平板頻寬恐吃緊 教育部：滿載即擴充

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（中央社記者陳至中台北4日電）行政院推「生生用平板」政策，學習載具預計8月底開學前全面到位，校園頻寬是否足夠引發疑慮。教育部表示，今年起已配套提升各校對外網路頻寬，將持續觀察，滿載即擴充頻寬。

行政院推動「生生用平板」政策，全額補助全國中小學購買61萬台學習載具，偏遠區為1比1；非偏遠區則是6比1（每6班補助1班配發），由教師依需求輪流借用。於今年6月起展開配送作業，預計趕在新學期（8月底）開學前，全面完成系統與軟體安裝。

未來會有更多課程使用平板教學，校內的頻寬是否足夠引發疑慮。教育部今天以文字回應中央社，為讓中小學順暢利用網路數位學習，今年起提升各校對外網路頻寬，原本是100到300M（Mpbs），12班以下學校提升到300M以上，13到24班提升到500M，25班以上提升到1G（Gpbs）以上。

教育部表示，上述提升頻寬措施，可確保支援數位學習，將持續觀察各校頻寬使用，如有滿載狀況，就會再擴充頻寬。

有時候網速慢，問題不在頻寬，而是校園無線網路不穩定。教育部指出，校園不同階段建置或私設的AP設備，可能造成頻段互相干擾，將透過實地量測，協助校正現有系統，各縣市教育局數位學習辦公室也會提供技術人力。（編輯：李亨山）1110804