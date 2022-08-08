單日個案數是否持續上升 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）指揮中心預估本土疫情低點數週後，BA.5疫情可能攀升，COVID-19病例昨天出現反轉，較上週同期增4.5%，今天是否持續增加受關注，指揮中心將於下午2時記者會說明疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增2萬1771例本土個案，個案數比前一天多2000多例，更較上週同期多900多例，增幅為4.5%。另外，雖然沒有出現特殊死亡個案，但增加一名兒童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），累計88例MIS-C病例。

近日陸續出現零星的Omicron BA.5亞變種病毒社區感染病例，中央流行疫情指揮中心分析，近期本土疫情還是呈現下降趨勢，但下降幅度不大，有可能出現單日比前一週同期略增的情形，據國外經驗，當疫情到了低點，幾週後BA.5疫情就可能攀升。

自國內近期單日新增個案維持1萬至2萬多例數日後，到8月6日為止，國內單日新增個案數都較前一週少。針對昨天出現反轉，指揮中心指出，前一天個案數反常降得很低，整體疫情是否升溫，仍待觀察幾天才能定論，本週疫情持平、微升都有可能。

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為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，預計採購190萬劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議最快本週開會，輝瑞嬰幼兒疫苗何時開打，仍是今天下午記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月6日，本土輕症、無症狀個案累計465萬8926例、占99.53%，中症累計1萬2037例、占0.26%，重症累計9718例、占0.21%，其中死亡累計8376人。（編輯：張雅淨）1110808