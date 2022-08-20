調查：新北、屏東民眾最滿意縣市教育施政

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黃昆輝教授教育基金會20日公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果，六都中以新北市滿意度最高，非六都則是屏東縣居首。左2為基金會董事長黃昆輝。中央社記者陳至中台北攝 111年8月20日

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（中央社記者陳至中台北20日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果，六都中以新北市滿意度最高，非六都則是屏東縣居首。整體而言民眾最滿意教育特色，但不滿意教育資源。

黃昆輝基金會於民國110年12月28日到111年3月27日間，以電腦輔助電話訪問，完成2萬1223份樣本，約1/4是打到手機，除離島的澎湖、金門、連江縣外，其餘各縣市都超過1000份。

調查顯示，六都中新北市（75.4%）、桃園市（72.8%）、台南市（71.2%）的教育施政滿意度較高；高雄市（66.6%）、台中市（60.2%）、台北市（52.6%）則較低。

非六都縣市中，滿意度最高的是屏東縣（76.5%）、花蓮縣（74.3%）、嘉義市（73.4%）；偏低的則包括新竹縣（59.6%）、彰化縣（57.3%）、苗栗縣（54.8%）。

教育施政4項指標中，民眾滿意度最高的是「教育的特色」，除台北市（65.1%）外，其餘21縣市都超過70%。滿意度最差的則是「教育的品質」，有9縣市未達70%，民眾最不滿的是校舍建築安全與設備，以及重視家長參與等2方面。

基金會董事長黃昆輝表示，縣市主政的是基礎教育，對孩子一生影響非常大，他認為滿意度70%以上才算達標，22縣市中只有半數達到，許多縣市還有改善的空間。

黃昆輝表示，民選首長大都重視造橋、鋪路等「民眾看得見」的施政，但教育政策大都不易被看到，例如部分縣市都打小算盤，不願實質增加教師員額，而以兼任代理、代課教師節省經費。

民調小組召集人郭生玉表示，各縣市的相互比較不一定公平，因財經條件、地理環境、文化刺激不同，民眾對教育的期望也不同。但縣市首長仍可從此調查中，瞭解各項教育施政的狀況，以及和2年前相比有哪些項目退步。

郭生玉也指出，高雄市的滿意度提高22.3個百分點，屬於特殊狀況，其餘多數提升在1到5個百分點之間。首長尋求連任的縣市，教育施政滿意度提高較多。

民調小組委員馮清皇表示，縣市的自我比較最為重要，六都新北、台北、台中、高雄滿意度有所提高，但除高雄外提升都很有限；桃園與台南則是降低，可供縣市首長作為改善教育施政的參考。其中教育的公平性項目問及公立幼兒園及5歲幼兒入學機會，新北、桃園、台中市在20到34歲間的年齡層，滿意度都超過8成。

對於台北市表現較差，馮清皇分析，台北市高年齡層民眾的滿意度明顯偏低，可能牽涉到市府的敬老金政策；另外，台北市公立幼兒園名額偏少且分布不均，也影響市民的觀感。郭生玉也說，台北市民對教育服務的期望特別高，施政壓力大，也要納入考慮。

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前教育部國民及學前教育署長、台北市立大學教育行政與評鑑所名譽教授吳清山今天受邀參與記者會，他分析，有部分縣市首長要競選連任，但教育施政滿意度卻降低，應該要花更多心力在教育上，多接觸親師生，定期與家長、教育團體對話。政見也要有所承諾，教育經費應占總經費40%以上，才能顯現對教育的重視。

吳清山也提到，老舊硬體設備的更新、改善是民眾容易有感的部分，但部分縣市財政較差，需要中央政府共同經費。他也提到，縣市首長的學歷跟教育滿意度無關，不必花太多心力去追逐；而首長的親和度、實踐力，對教育的瞭解等，才是提高教育施政滿意度的關鍵。（編輯：陳政偉）1110820