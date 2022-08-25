東吳大學與客服系統業者產學合作 促校務數位化

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東吳大學校長潘維大（左起）日前與翱騰科技執行長陳新正式簽署產學合作，攜手促進校務數位化，增強混合辦公、行動分機等功能。（東吳大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）COVID-19疫情使遠距辦公、上課成為趨勢，東吳大學和國內客服系統業者翱騰科技簽署產學合作，將促進校務數位化，增強混合辦公、行動分機等功能，也一同培育相關人才。

東吳大學今天發出新聞稿，校長潘維大於23日與翱騰科技執行長陳新簽署產學合作，同時邀請陳新在111學年度開設「永續經營實務應用」通識課程，培育學生軟體產業相關知識。

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潘維大表示，透過與翱騰科技合作整合校內系統，讓教職人員能直接把手機當分機使用，為校園運作打造更便利的環境。之後也將啟用視訊會議等功能，期望能為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情導致的遠距教育常態帶來更多助益。

陳新表示，公司在金融、醫療、政府機關等多方產業有非常多的服務經驗，與東吳合作是首次進入台灣教育界服務的重要里程碑，期望透過資訊交流、通訊服務使用、人才培育訓練，扎下產學合作的優良根基。（編輯：管中維）1110825