午後降雨機會增加 水利署部署人工增雨作業

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（中央社記者謝方娪台北28日電）水利署評估熱對流發展，午後降雨機會增加，有助人工增雨條件，今天上午9時即通知北部石門水庫等5處地點人工增雨作業小組進行準備，提前部署以因應近期降雨不確定性。

水利署及水利署人工增雨服務團評估熱對流發展，午後降雨機會增加，有助人工增雨條件，上午9時即通知北部石門、翡翠、西勢水庫、貢寮堰及南部曾文水庫等5處地點人工增雨作業小組進行準備，下午1時燃放地面焰劑提高增雨機會，將降水留在集水區。

水利署表示，7月至今降雨量偏少，水利署提前進行各項節水調度及防旱整備作業，27日成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組提前應變，力求達到供水穩定。

自27日起，新北、桃園及台南地區已亮起水情提醒綠燈，9月3日起，基隆地區（含新北市汐止區）將由水情提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，在不影響民生及防疫用水下實施離峰時段減壓供水。

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因應9月3日起基隆地區（含新北市汐止區）水情燈號調整為第一階段限水黃燈，台水公司將停供政府機關及國營事業轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

台水表示，近日雙溪溪及基隆河上游集水區午後雷陣雨降雨量不如預期，台水公司持續配合水利署各項水源調配及管控措施，強化備援水源整備，並調派全台各區管理處水車支援基隆地區，目前還能維持用戶基本用水需求，但基隆地區旱象尚未解除，請民眾共體時艱、節約用水。（編輯：蘇志宗）1110828