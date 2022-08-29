民團促推寵物鳥飼養指南 農委會：凝聚共識後公布

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（中央社記者郭建伸台北29日電）國民黨立委林奕華今天偕動保團體舉行記者會，公布民間版「寵物鳥飼養指南」，呼籲農委會儘速推出官方版。農委會畜牧處寵物管理科長宋念潔表示，農委會將召集專家學者討論，凝聚相關意見後公布官方版本。

林奕華今天與台灣鳥類救援協會、台灣動物保護行政監督聯盟舉行記者會。

台灣鳥類救援協會秘書長吳峮毅表示，外界常忽略寵物鳥生存環境，原因是鳥類的食物差異極大，飼主恐認為所有鳥類只需餵食飼料或瓜子，忽略吃瓜子恐導致寵物鳥易生腫瘤或死亡。

吳峮毅表示，繁殖業者、販售業者也可能因不熟悉鳥種而導致鳥類生病，站在動物福利角度，業者販售鳥類給民眾時，應附上飼養指南。盼藉寵物鳥飼養指南，讓民眾建立正確的飼養觀念。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，農委會去年宣布成立寵物科，動保界熱切期盼能納管、保護所有寵物；主管機關應比照公寓大廈管理條例的寵物飼養辦法，先以行政指導方式上路。

林奕華表示，農委會寵物管理科目前編制僅6人，算是非常迷你的科室，但這是時代趨勢，先求有再求好，盼未來寵物業務能更蓬勃，並推廣動保素養。

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林奕華表示，鳥類救援協會草擬民間版寵物鳥飼養指南，呼籲農委會寵物管理科能與民團合作，採納意見後經審查、調整，轉換成為官方版。

除了討論寵物鳥飼養指南，宋念潔也補充，未來將在動物保護法設立產業專章，規範與寵物有關的食品業、生命紀念業等；農委會已草擬動保法寵物專章，9月將召集產業團體、學者、地方政府、動保團體，討論寵物的分類分級。（編輯：謝佳珍）1110829