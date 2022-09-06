成大原擬開學4週採遠距 教育部溝通後改彈性實施

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（中央社記者陳至中台北6日電）成功大學8月底公告，開學後的前4週擬採「遠距為主、實體報備」的模式。不過在教育部溝通後，校方已改回「以確診個案為核心」的模式，前2週彈性實施實體、混成或遠距教學。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，位於台南市的成功大學8月底張貼公告，9月5日開學到9月18日啟動「遠距為主、實體報備」的教學模式；9月19日至10月2日也採「遠距為主、實體報備」，但要待教育部核定。預計10月3日起實體上課。

由於中小學都沒有全面採遠距教學，成大的公告引發各界議論，且目前大專院校中也只有成大採用上述模式。教育部長潘文忠今天下午在教育部接受媒體採訪提到，現行學校防疫是以「確診個案」為核心，已經和成大溝通，校方回應願依循新的防疫規範。

成功大學於9月2日公告調整上課模式，依循確診或快篩陽性個案7天居家照護、期滿無症狀再上課；共同活動15分鐘以上師生，快篩陰性即可入班上課。

成大公告指出，開學後的第1、2週，上課班級尚在調整未完成前，學校可請授課教師在與學生討論後，彈性實施實體、混成或遠距教學。

潘文忠表示，成大已回覆教育部，開學後多數課程都會以實體教學為主，只有少數課程受到先前公告影響，部分學生趕不回開學時間，才會採遠距或混成方式上課。

潘文忠也提到，多數大專會在中秋連假後開學，目前除了成大外，沒有收到其他學校須採取進一步加嚴措施。

大學住宿生較多，潘文忠表示，目前大學的照護宿舍有3500間、隔離宿舍8800間。依照中央流行疫情指揮中心規範，確診者、居隔學生建議返家照護，教育部會提供防疫計程車資補助。照護、隔離宿舍則盡量留給無法返家者，例如境外生、無法在家居隔的學生。

至於中小學8月30日開學後，也有許多家長擔心疫情發展。潘文忠今天說，指揮中心有做過推演、評估開學後的疫情趨勢，並考量學生受教權、家長照護等。目前仍維持9月12日實施校園防疫新制，各縣市也暫時沒有提出須特別加嚴或特別的規範。

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潘文忠表示，指揮中心希望提高學生的疫苗施打率，包括評估入校施打的準備工作，教育部也提高快篩劑發送到各校的數量，因應後續疫情需求。

另外，疫情也使許多學生面臨跟不上進度、學習落後等情況，潘文忠表示，國民及學前教育署備有新台幣8.5億元（每學年）作為學習扶助計畫，將透過篩選測驗評估需要協助的對象。補強課程會盡量在課間進行，時間不夠也可安排在假日。（編輯：張芷瑄）1110906